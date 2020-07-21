صراع من أجل البقاء... قرش يشن هجوما عنيفا على دلفين قبالة شواطئ نيوجيرسي... فيديو

تمكن أحد الأشخاص من تسجيل مقطع فيديو لصراع قاتل بين سمكة القرش ودلفين على بعد أمتار قليلة قبالة ساحل نيو جيرسي في الولايات المتحدة.

وتُظهر مقاطع الفيديو أمواج البحر وهي تبرز زعانف القرش، الذي شن هجوما عنيفا على الدلفين، أفقد الأخير الكثير من الدم أثناء القتال، مما تسبب في تحول مياه البحر إلى اللون الأحمر.

ووفقا للعلماء فإن الدلافين عادة يمكنها الدفاع عن نفسها بشكل جيد ضد الحيوانات المفترسة في المحيط من خلال مهاجمة بطن المهاجم السفلي الناعم بواسطة خطمها القوي والطويل.