حادث مرور غريب... انقلاب سيارة رباعية الدفع وسط الصحراء... فيديو

حتى أكثر السائقين مهارة وخبرة يمكن أن يرتكب أخطاء عند قيادة السيارة، وخاصة إذا كان في مسابقة يتطلع فيها إلى زيادة السرعة ليكون من بين الفائزين.

ويظهر مقطع فيديو خروج سائق من سيارة عالقة في الكثبان الصحراوية، محاولا معرفة إمكانية التغلب على العقبة، وفجأة جاءت مركبة دفع رباعي أخرى بأقصى سرعة لعبور الكثبان، وانقلبت أثناء محاولتها تجاوز السيارة العالقة في كثبان الإمارات العربية المتحدة.

وانقلبت سيارة الدفع الرباعي على الفور، في حادث يبدو أنه أودى بحياة السائق أو تركه فاقدا للوعي. وركض السائق الآخر الذي كانت سيارته عالقة في الكثبان الرملية لمساعدة السائق المصاب.