تظاهرت بالموت... امرأة تنجو بأعجوبة من مهاجمة ثور أمريكي... فيديو

هاجم ثور أمريكي بولاية مونتانا فتاة تمكنت من إنقاذ نفسها بأعجوبة بعد سقوطها أرضا.

ويظهر مقطع الفيديو مشهدا مخيفا لمطاردة الثور الأمريكي (بيسون)، في منتزه يلوستون الوطني، فتاة قد تعثرت وسقطت أرضا فادعت أنها ميتة لتنقذ حياتها.

وتوقف الثور بقرب الفتاة للحظات ثم ركض بعيدا لفقدانه الاهتمام بفريسة لا تقاوم ولا تتحرك.

وينصح موظفو المنتزه الزوار بأن يبتعدوا لمسافة 22 مترا على الأقل عن الحيوانات البرية، بما في ذلك البيسون والأيائل والأغنام الكبيرة والغزلان والموس والقيوط، ولمسافة 90 مترا عن الدببة والذئاب.