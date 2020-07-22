أقوى كلب في العالم يهرب من مالكته ويهاجم مجموعة شبان... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة مهاجمة أشرس وأقوى كلب في العالم لمجموعة من الشبان، بعد أن تمكن من الفرار من مالكته.

ويظهر الفيديو المتداول هروب كلب من نوع "بيتبول"، المعروف بشراسته، من مالكته، بينما كانت مجموعة من الشبان تتجول في نفس المكان، وعند ملاحظتهم للكلب الشرس تفرقوا وهربوا بسرعة كبيرة.

وقام بعضهم بالصعود إلى سطح عربة البيسبول، ما أدى إلى تحطمه، ولكن المالكة تدخلت في اللحظة الأخيرة وأخذت الكلب وعادت أدراجها وكأن شيئا لم ليكن.

بينما بدت علامات التعجب والخوف على أوجه الشبان، الذين كادوا يتعرضون لحادثة لا تحمد عقباها.