3 أسود تقتل أسدا تعدى على منطقتها... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد عملية انتقام أبطالها 3 أسود، حيث هاجمت وقتلت أسدا آخر كان قد تعدى على منطقتها في حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا.

ويظهر الفيديو هروب الأسد المعتدي، والجراح تغطي جسمه، ولكن الأسود لحقت به وهاجمته على مدار ثلاث ساعات.

وتدخلت في المعركة حيوانات أخرى للدفاع عن الأسد، وكان من بينها فيل وفرس نهر، ولكن كل ذلك لم يشفع لملك الغابة.

وفي نهاية المواجهة، قتل الأسد متأثرا بجراحه، بينما عادت الأسود إلى منطقتها بعد أن حصلت على مبتغاها.