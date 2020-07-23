وزراء الخارجية الاسكندنافيون يتحاشون مصافحة وزير الخارجية الأمريكي... فيديو

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته للدنمارك، رئيسة الوزراء ميتي فريديريكسن ومن ثم نظيره جيب كوفو، الذي دعا أيضا مسؤولين في وزارتي خارجية غرينلاند وجزر فارو، وهي منطقة دنماركية أخرى تتمتع بحكم ذاتي.