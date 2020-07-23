وزراء الخارجية الاسكندنافيون يتحاشون مصافحة وزير الخارجية الأمريكي... فيديو

يظهر مقطع الفيديو الذي نشرته "برس تي في"، كيف يتحاشى جيب كوفو مصافحة بومبيو ويتبعه الآخرون بالمثل.
وعلق أحدهم على الفيديو: الحكومة الحالية في الولايات المتحدة تحاول جاهدة تصدير عدم مسؤوليتها.
التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته للدنمارك، رئيسة الوزراء ميتي فريديريكسن ومن ثم نظيره جيب كوفو، الذي دعا أيضا مسؤولين في وزارتي خارجية غرينلاند وجزر فارو، وهي منطقة دنماركية أخرى تتمتع بحكم ذاتي.
يظهر مقطع الفيديو الذي نشرته "برس تي في"، كيف يتحاشى جيب كوفو مصافحة بومبيو ويتبعه الآخرون بالمثل.
وعلق أحدهم على الفيديو: الحكومة الحالية في الولايات المتحدة تحاول جاهدة تصدير عدم مسؤوليتها.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد عملية انتقام أبطالها 3 أسود، حيث هاجمت وقتلت أسدا آخر كان قد تعدى على منطقتها في حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا.
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