صاعقة خارقة تضرب تمثال الحرية من الخلف... فيديو

رصدت الكاميرات لحظة ضرب صاعقة خارقة لتمثال الحرية في مدينة نيويورك من جهة الخلف، خلال عاصفة حدثت يوم أمس الأربعاء.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره مستخدم على "تويتر" أولا، ثم تداولته المواقع الأخرى بشكل واسع، غيوم رمادية داكنة معلقة فوق التمثال، مع اختفاء برق ضخم خلف قاعدته.

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية من رياح تصل سرعتها إلى 60 ميلاً في الساعة واحتمال هطول برد، بالإضافة إلى تحذيرات من الفيضانات في نيويورك ونيوجيرسي.