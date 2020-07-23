"ساعدني أرجوك"... شاب يتجاهل نداء استغاثة رجل مسن... فيديو

رصدت كاميرات المراقبة المنزلية في أمريكا، عدم استجابة موظف توصيل لنداء استغاثة رجل مسن.

ويظهر في مقطع الفيديو رجل مسن وهو يطلب المساعدة، قائلا: "ساعدني ساعدني أرجوك، عليّ أن أقف"، لكن موظف التوصيل يرفض المساعدة: "لا أستطيع فعل ذلك سيدي".

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد وقع الرجل قبل حوالي 15 دقيقة من وصول التوصيل.

وقالت ابنة الرجل، ماريا، إن والدها يعاني من الخرف ومشاكل في ساقيه وأنه ربما كان يحاول العودة إلى المنزل عندما وقع.

وحسب المنشور على فيسبوك وموقع "ستوري فول"، فإن العامل حتى لم يرن جرس المنزل أو اتصل بالطوارئ.

وأشارت ماريا إلى أن والدها بخير الآن، كما أصدرت الشركة التي يعمل فيها الشاب بيانا ردا على الحادث، جاء فيه، نحن نفكر في سلامة الشخص المصور في الفيديو، كما أن سلامة أعضاء فريقنا وعملائنا هي أولويتنا القصوى.