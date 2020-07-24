ظهور نهر أسود اللون في أمريكا... فيديو

ويظهر في الفيديو نهر دخاني مكون من الرماد والسخام وبقايا الأشجار المحترقة، تغمر أحواض الموارد المائية، حسبما ذكرت "RT".

وأوضحت الهيئة الجيولوجية الأمريكية أن الظاهرة عبارة عن تدفق طيني أثارته الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة بعد حرائق الغابات.

وتابعت الهيئة في تقرير لها، إن هذه التدفقات من الحطام التي تسببت بها الأمطار الغزيرة هي أحد أكبر المخاطر التي تلي الحريق لأنها وقعت فجأة ودون سابق إنذار.

وأشار الخبراء إلى أن الأمطار التي هطلت في المناطق المتضررة بالحرائق، وإن كانت قليلة، قد تؤدي إلى فيضانات وانهيارات طينية مدمرة، لأن التربة الجافة غير قادرة على امتصاص المياه بالشكل المطلوب.