أفضل من القارب... صغير الدب يعبر بحيرة على أكتاف والدته

لا يختصر الاستحمام والسباحة في فصل الصيف فقط على البشر، فهذه الأنثى اغتنمت الفرصة لتستحم في إحدى بحيرات مقاطعة كيبك الكندية دون مفارقة صغيرها.

وتداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو، أنثى الدب تستحم في إحدى البحيرات الكندية وصغيرها على أكتافها كما ولو أنه على قارب ويحاول عبور البحيرة إلى الطرف الآخر، في مشهد يجسد حرص الأم على صغارها.

يذكر أن صغار الدب السوداء والبنية لا تستطيع السباحة حتى تزن نحو 13.6 كيلوغرام، لذلك هذه هي الطريقة الوحيدة التي يستمتع بها الصغار بالماء.