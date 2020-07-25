شجاعة أم هندية تنقذ ابنها من الاختطاف.. فيديو

نجحت أم هندية بفضل شجاعتها في إحباط محاولة اختطاف ابنها من قبل شخصين استقلا دراجة بخارية، حيث انتزعت الطفل من بينهما بكل قوة.

وقالت شرطة دلهي إن محاولة الاختطاف دبرها عم الطفل، الذي كان يغار من شقيقه وأراد الحصول على فدية بعد اختطاف الطفل.

وشهد أحد أحياء شرق دلهي الواقعة، التي التقطتها كاميرات المراقبة، حيث أظهرت اثنين يستقلان دراجة بخارية يحاولان اختطاف طفل يبلغ من العمر 4 سنوات من أمام منزله.

واندفعت الأم بشراسة تجاه الخاطفين لتتزع طفلها وهي تصرخ، كما أظهر الجيران شجاعة وسرعة بديهة لإجبار الخاطفين على التخلي عن دراجتهم النارية، ما سهل على الشرطة تعقبهما وإلقاء القبض عليهما.