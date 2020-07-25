عجوز بعمر الـ73 يقفز في النهر من على ارتفاع شاهق.. فيديو

وقال أحد الحاضرين لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "لقد فوجئت للغاية عندما شاهدته يفعل ذلك، إنه يعلم الأطفال كيفية القيام بذلك بأمان كي لا يموتوا".
وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثيرا دهشة كبيرة من قبل المغردين.
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماع لرجل عجوز بعمر الـ73 يمارس الرياضة ويقفز في النهر من على ارتفاعات عالية.
وقال أحد الحاضرين لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "لقد فوجئت للغاية عندما شاهدته يفعل ذلك، إنه يعلم الأطفال كيفية القيام بذلك بأمان كي لا يموتوا".
وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثيرا دهشة كبيرة من قبل المغردين.
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