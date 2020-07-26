امرأة تنتقم من صديقها السابق بطريقتها الخاصة... فيديو

قررت سيدة أمريكية الانتقام من صديقها السابق على طريقتها الخاصة، وذلك من خلال إضرام النار في سيارته.

تداول رواد مواقع الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيدة مخفية تحت غطاء أسود وقناع واقي في دلاس بولاية تكساس الأمريكية، تقوم في البداية بتحطيم نافذة جانبية للسيارة بمضرب بيسبول وصبت سائل سريع الالتهاب على المقعد الخلفي للسيارة وفجأة أصابت كرة نارية المرأة في الوجه أوقعهتا أرضا قبل أن تنهض وتلوذ بالفرار.

وعلى ما يبدو فإن السيارة تعود لرجل كانت هذه المرأة على علاقة معه في السابق، كما هو مذكور في تعليق المقطع.