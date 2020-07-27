شاحنة تجر أطفالا على "بطة قابلة للنفخ" خلال الإعصار في أمريكا... فيديو

تسبب إعصار "هانا" بحدوث فيضانات بجنوب ولاية تكساس الأمريكية، إلا أن بعض المواطنين استغلوا الفرصة بنقل أطفالهم على بط قابل للنفخ (عوامات على شكل بطة) عبر الحي المغمور في المياه.

ويظهر مقطع الفيديو ثلاث فتيات جالسات على بطة قابلة للنفخ ربطها صاحب شاحنة بمركبته وكأنها قارب.

وتشكلت قناة نهرية إثر تساقط الأمطار الغزيرة في تكساس كما شبهها أحد المستخدمين بمدينة فيينا الخاصة بالفقراء.

وكانت السلطات قد حثت سكان عدة مقاطعات جنوبية في ولاية تكساس الأمريكية على إخلاء منازلهم مع اقتراب العاصفة "هانا".