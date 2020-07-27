أطفال يحترفون اللعب على طاولة بلياردو مصنوعة من قرميد... فيديو

صنع أطفال موهوبون في الصين طاولة بلياردو من القرميد وكراتها من الحجارة.

ويظهر مقطع الفيديو أطفالا يلعبون باحتراف على طاولة من قرميد، وقد اعتبر المستخدم الذي نشر المقطع في "تويتر" التقنية "مبتكرة حقا".

في حين أشاد الكثير ممن شاهدوا الفيديو بالصبي لإبداعه، وأعجب آخرون بمهاراته في البلياردو.