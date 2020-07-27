ذكر الماعز يظهر مهارات غير عادية للفت انتباه الإناث... فيديو

وقال صاحب المزرعة الواقعة في منطقة نيو جاليلي الأمريكية إن ما بدى من ذكر الماعز كان بعد جلبي للإناث إلى المكان المجاور له.

وأضاف: "حاول لوك (وهو اسم الماعز) البالغ من العمر سنتين، لفت انتباه الإناث أثناء موسم التكاثر عبر إصدار أصوات وحركات كانت غريبة بعض الشيء، ومضحكة في الوقت نفسه".