قطتان تقطعان طريقا للسيارات لمساعدة كلب مصاب... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لقطتين وهما تقطعان طريقا للسيارات من أجل مرافقة كلب مصاب ليعبر للطرف الآخر.

ويظهر في المقطع المصور الذي تم تصويره من كاميرا داخل سيارة كانت تعبر الطريق ليلا، قيام قطتين بمرافقة كلب مصاب ليعبر الطريق.

الكلب ظهر وهو يجّر نفسه ليعبر الطريق، في وقت رافقته فيه القطتين، في محاولة لقطع الطريق، في مشهد مثير.