بالفيديو... ظبيان يوقفان السير وسط موسكو

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه ظبيان يوقفان السير ليعبرا الطريق العام متجهين إلى متنزه سوكولنيكي في موسكو.

ويظهر في الفيديو كيف يعبر الظبيان ببطء الطريق المؤدي إلى حديقة سوكولنيكي، غير آبهين بسكان العاصمة الذين يقومون بتصويرهما.

يذكر أنه في الفترة الأخيرة انتشرت فيديوهات عدة في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها تلك الحيوانات في مناطق مختلفة من العاصمة موسكو.