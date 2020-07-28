حادث طريف...بجعة كادت أن تترك سيدة حاولت إطعامها عارية...فيديو

كادت امراة روسية أن تجد نفسها عارية بعد أن حاولت إطعام بجعة اقتربت منها وهي على الشاطئ.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر امرأة وهي تمد يدها إلى الطائر الأبيض لإطعامه شيئًا وتكرر المرأة العملية بنجاح، ولكن في المرة الثالثة تقرر البجعة أن تلدغ شيئًا آخر، البيكيني.

وبحركة ثابتة، يسحب الطائر ملابس السباحة للفتاة. وهي مندهشة، وكإجراء وقائي حاولت الابتعاد عن الطائر.