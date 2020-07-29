دب أسود ينام في حمام سباحة للأطفال بأمريكا..فيديو

المقطع جرى تصويره في فناء أحد المنازل في فرجينيا، حيث فوجئت صاحبة المنزل بمشهد الدب الذي كان يلهو في حمام سباحة للأطفال.
لتسارع ريجينا كيلر، صاحبة المنزل والتي كانت تعتني بأزهارها في ذلك الوقت، بتصوير الدب الذي كان يلهو في حمام السباحة الصغير.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لدب أسود ينام في حمام سباحة للأطفال في الفناء الخلفي لأحد المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية.
المقطع جرى تصويره في فناء أحد المنازل في فرجينيا، حيث فوجئت صاحبة المنزل بمشهد الدب الذي كان يلهو في حمام سباحة للأطفال.
لتسارع ريجينا كيلر، صاحبة المنزل والتي كانت تعتني بأزهارها في ذلك الوقت، بتصوير الدب الذي كان يلهو في حمام السباحة الصغير.
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