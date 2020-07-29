سنجاب يكشف أن توصيل الأغذية إلى المنازل زمن كورونا فكرة سيئة...فيديو

في محاولة منها لتطبيق تدابير السلامة لتجنب الإصابة بفيرس كورونا، وجدت عائلة أمريكية نفسها دون طعام بعدما سرق سنجاب البتزا، التي تركها عند التوصيل أمام الباب.

وسجلت كاميرات أمنية لمنزل عائلي في مدينة نيو جيرسي الأمريكية، اللحظة الدقيقة التي استغل فيها الحيوان الصغير عملية التوصيل دون تلامس لسرقة شريحتين من البيتزا.

كان الصندوق على بعد بضع دقائق فقط من مدخل المنزل، ولكن عندما جاء أحد أفراد الأسرة لاستلامه، كان قد فات الأوان.