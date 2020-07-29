الوعي في أرقى صورة...طفل يضع قناعا على وجه كلبه قبل ركوب الدراجة معا...فيديو

أعطى طفل إكوادوري مثالا لكيفية التصرف الصحيحة في مواجهة فيرروس كورونا، دون أن ينسى بالطبع الكلب الذي يرافقه.

عندما أرسلت والدة الطفل أنتوني هيرنانديز للقيام ببعض التسوق في متجر بالقرب من منزله، قرر أخذ حيوانه الأليف معه، وعلى الرغم من صغر سنه أظهر الصبي وعيا بمخاطر الفيروس التاجي.

A video of a boy in Ecuador putting a face mask on his dog and himself as they prepare for a bike ride is going viral pic.twitter.com/YkCGloNjb5 — Reuters (@Reuters) July 27, 2020

قبل ركوب دراجته، حرص أنتوني على حماية صديقه ذي الأربع أرجل من خلال وضع قناع على وجهه بكل عناية. وسرعان ما انتشرت المشاهد التي سجلها أحد الجيران.

استحسن مستخدمو الإنترنت موقف الصبي النبيل وقلبه النقي، بالإضافة إلى الإشادة بسلوكه المسؤول.