طائر خارق يكافح الحياة بعد اختراق سهم لجسمه... فيديو

شوهد طائر النورس على قيد الحياة وبصحة جيدة في بريطانيا بعد شهرين من رميه بسهم.

وصدم زبائن مطعم "كي إف سي" في لانكشاير لرؤيتهم طائرا يتغذى على فتاتات الدجاج والبطاطس وكان السهم يخترق جسمه.

وحسب شهود عيان، لا يزال الطائر قادرا على الطيران رغم السهم الذي يبلغ طوله نحو 45 سم.