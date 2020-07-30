تمساح ينتظر أصغر أفراد قطيع حمار الوحش ويفترسه داخل بحيرة... فيديو

ويظهر الفيديو عبور قطيع من حمار الوحش لبحيرة دالخ المحمية، وكان التمساح يترصد فريسته بخبث، حيث انتظر عبور أصغرها وانقض عليها وافترسها.

بينما هرب باقي أفراد القطيع من المكان خوفا من التمساح المفترس، حيث تواجد إلى جانب التمساح فرس النهر، ولكنه لم يتدخل في المعركة ولم يقم أيضا بالانقضاض على أفراد القطيع.