مطعم يستعين بالدببة للحفاظ على التباعد الاجتماعي... فيديو

ابتكر مطعم في أحد الأحياء الراقية في العاصمة المكسيكية، طريقة جديدة لحث زبائنه على اتباع إجراءات السلامة المطلوبة في ظل تفشي انتشار فيروس "كورونا"، ومنها التباعد الاجتماعي.

ولجأ المطعم المعروف باسم "جاسو" إلى طريقة جديدة مستخدما فيها دببة ألعاب عملاقة، يتم من خلالها الفصل بين الزبائن.

وتم توزيع الدببة العملاقة على الطاولات بطريقة تمنع التواصل المباشر بين الزبائن، في الوقت الذي تخوض فيه العاصمة المكسيكية حربا ضد تفشي الفيروس.

وبحسب التعليمات الحكومية التي أصدرتها الدولة في ظل تفشي الفيروس، فإن المطاعم والمرافق التي تملك أماكن خارجية للجلوس، يحق لها بأن تعمل بسعة تصل فقط لـ40 في المئة.

الفكرة نالت إعجاب الكثير من رواد المخبز الأمر الذي دعا الكثيرين لإلتقاط الصور مع هذه الدبب العملاقة.