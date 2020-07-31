قطيع من الخرفان التائهة يتجول في موسكو... فيديو

رصدت كاميرات شهود عيان قطيع من الخرفان يتجول في الجزء الغربي من موسكو.

نشرت قناة "ماذا يحدث في موسكو" مقطع الفيديو على "تلغرام"، وتظهر اللقطات حوالي 14 - 15 خروفا وهي تتجول في منطقة كونتسيفو في موسكو ويبدو أن لا أحد يرعاها.