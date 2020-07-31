مغامر يصارع القروش البيضاء الضخمة بيديه العاريتين... فيديو

يعتبر بريت ماكبرايد مصارع القروش الأول في العالم، وهو يغامر بحياته ليتمكن العلماء من دراسة الأنواع المهددة بالانقراض.

ينتظر الباحثون بريت على قاربه حينما يخرج من الماء مع سمكة القرش بعد مصارعتها بيديه العاريتين وذلك لعدم إيذائها وإيصالها إلى القارب بأمان.

يصل وزن القروش التي يتعامل معها بريت إلى طنين تقريبا، ويقول، إن هذه المهمة هي بمثابة مسابقة رعاة البقر مع الثور، بالنسبة له.