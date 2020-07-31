كائن بحري صغير يلجأ للإنسان هربا من الحوت القاتل... فيديو

تظهر اللقطات المثيرة لحظة لجوء حيوان ثعلب الماء (قضاعة أوراسية) إلى الإنسان هربا من الحوت القاتل في ألاسكا.

وقام جون دورنيلاس بتصوير مشهد غير متوقع، حيث قام ثعلب الماء بالصعود إلى قاربه بعد أن تعب من السباحة هربا من الحوت القاتل.

ويظهر مقطع الفيديو ثعلب الماء وهو جالس بالقرب من محركات القارب، بينما يسبح الحوت القاتل على أمتار قليلة منه.