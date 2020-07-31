لحظة تحول عاصفة إلى إعصار... فيديو

عرضت قناة "RT" على موقع يوتيوب مقطع فيديو يظهر لحظة تحول عاصفة "إساياس" إلى إعصار بعد أن زادت قوتها بشكل كبير.

وأعلن مركز الأعاصير الوطني الأمريكي، أن العاصفة "إساياس" اكتسبت قوة لتصبح إعصارا بالقرب من جزر الباهاما، مما أدى إلى تحذير من إعصار في الأجزاء الوسطى والجنوبية الشرقية من الجزر.

في سياق متصل، تسبب إعصار "هانا" بحدوث فيضانات بجنوب ولاية تكساس الأمريكية، إلا أن بعض المواطنين استغلوا الفرصة بنقل أطفالهم على بط قابل للنفخ (عوامات على شكل بطة) عبر الحي المغمور في المياه.