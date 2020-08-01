كاميرا مثبتة على سترة شرطي توثق لحظة إنقاذه لحصان من حريق...فيديو

تمكن شرطي أمريكي من تصوير عملية إنقاذ لحصان من حظيرة مشتعلة، عندما جرى باتجاه الحظيرة في محاولة لإخراج الحيوان.

توثيق عملية الإنقاذ تم من خلال كاميرا مثبتة على سترة الشرطي، ماثيو ريس، الذي جرى اتجاه الحظيرة التي كانت تشتعل فيها النيران لإخراج حصان كان خائفا ليرفض الخروج.

ليقوم الشرطي بمساعدة رفيقه بإخراج الحصان وإنقاذ حياته في الوقت الذي التهمت فيه النيران الحظيرة.