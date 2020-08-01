إمبالا تتمكن بأعجوبة من الفرار حية من فكوك تمساحين... فيديو

من الصعب الهروب حيا من فكي التمساح، ويكاد يكون ذلك مستحيلا إذا كان هناك أكثر من واحد في نفس الوقت.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كيف تمكنت إمبالا من إدارة المعركة وفعلت ذلك بأعجوبة وخرجت سليمة، في متنزه جنوب لوانجوا الوطني في زامبيا.

في مرحلة ما، بدا أن الأمور تسير بشكل سيئ للغاية بالنسبة للإمبالا. ومع ذلك، تمكن الحيوان من جمع ما يكفي من القوة للهروب من الفخ بفضل ارتباك التماسيح وصراعها من أجل الفريسة.