حمامة خارقة تتشبث بمحرك طائرة أثناء الإقلاع والنتيجة غير متوقعة... فيديو

ركبت حمامة على محرك طائرة أثناء إقلاعها في لندن.

ويبدو أن الحمامة أرادت أن تقصر الرحلة على نفسها فقررت ركوب الطائرة.

ولم تتوقع الحمامة أن تقلع الطائرة بهذه السرعة الكبيرة وفي نهاية المطاف لم تستطع التشبث وأخذتها الرياح بعيدا.

وقال شاهد العيان، إن الطائر لم يصب بأي أذى وأشار، أنه دهش لمقدرة الحمامة التحمل حتى اللحظة الأخيرة حتى أنه اعتقد أنها ستكمل الرحلة معهم.