مشاجرة داخل طائرة متوجهة إلى مدينة إيبيزا والسبب كمامة

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشاجرة على متن طائرة متجهة إلى مدينة إيبيزا الإسبانية بعدما رفض سائح ارتداء الكمامة الطبية.

ووقعت مشادة كلامية حادة بين عدد من الركاب على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الملكية الهولندية بعدما قام أحد الركاب بالتذمر من القناع، ما لبثت أن تحولت المشادة إلى عراك عنيف.

— The Mic High Club Luchtvaart Podcast (@MicHighClub) August 2, 2020

وتظهر اللقطات كيف يحاول طاقم الطائرة إبعاد الركاب عن بعضهم، ويطلبون من الآخرين أن يلتزموا الهدوء، كما يُظهر الفيديو شخصا يصرخ: "هناك أطفال هنا!"

ووفقا الخطوط الجوية الملكية الهولندية كان الراكب ثملا.