امرأة متهورة تحطم مطعما بشاحنتها... فيديو

اخترقت امرأة في الثلاثينات تقود شاحنة مطعما في فرنسا وكادت أن تدهس اثنين من أصحاب المطعم والعملاء.

ودمرت شرفة مطعم يوم السبت، 1 أغسطس/آب، بواسطة شاحنة اصطدمت بأصحاب المطعم الذين حاولوا إخبارها أن السيارة لا يمكن أن تمر وتحتاج إلى مساحة أكبر، حسب ما نقلته صحيفة "فرانس بلو".

وأظهرت كاميرات المراقبة، أن المرأة قد أوقفت الشاحنة لبضع لحظات عندما حاول ابن صاحب المطعم سد الطريق أمامها، لكن بلا جدوى فالشاحنة دمرت كل شيء في طريقها وتمكن صاحبا المطعم وبعض العملاء النجاة من الحادث مع رضوض خفيفة.

وقبضت الشرطة على المرأة فيما بعد عندما أحدثت مشكلات أخرى على الطريق وهي الآن في قسم الأمراض النفسية.