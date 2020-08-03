دجاجة تدافع عن صغارها ببسالة ضد أكثر الزواحف فتكا... فيديو

وفردت الدجاجة جناحيها مركزة على العدو وبذلت قصارى جهدها لحماية الصيصان من الحيوان الزاحف الفتاك.
لكن لم تتوقف الأفعى عن التقدم رغم ردة فعل الدجاجة العنيفة وحاولت الاقتراب من الصغار لكن الدجاجة صمدت حتى النهاية للدفاع عنهم.
ظهرت أفعى فجأة في الفناء الخلفي لمنزل حين كانت دجاجة ترعى صغارها.
وفردت الدجاجة جناحيها مركزة على العدو وبذلت قصارى جهدها لحماية الصيصان من الحيوان الزاحف الفتاك.
لكن لم تتوقف الأفعى عن التقدم رغم ردة فعل الدجاجة العنيفة وحاولت الاقتراب من الصغار لكن الدجاجة صمدت حتى النهاية للدفاع عنهم.
اخترقت امرأة في الثلاثينات تقود شاحنة مطعما في فرنسا وكادت أن تدهس اثنين من أصحاب المطعم والعملاء.
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