دجاجة تدافع عن صغارها ببسالة ضد أكثر الزواحف فتكا... فيديو

ظهرت أفعى فجأة في الفناء الخلفي لمنزل حين كانت دجاجة ترعى صغارها.

وفردت الدجاجة جناحيها مركزة على العدو وبذلت قصارى جهدها لحماية الصيصان من الحيوان الزاحف الفتاك.

لكن لم تتوقف الأفعى عن التقدم رغم ردة فعل الدجاجة العنيفة وحاولت الاقتراب من الصغار لكن الدجاجة صمدت حتى النهاية للدفاع عنهم.