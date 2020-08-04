كلبة تظهر قدرات مدهشة في الغناء مع صاحبها... فيديو

أفادت قناة "إن دي تي في" الهندية، أن الممثل الكوميدي والكاتب، روهيت ناير، من مومباي، شارك مقطع فيديو وهو يؤدي مقطوعة موسيقية مع كلبته.

وأُدهش المستخدمون بالكلبة الموسيقية التي تدعى زويا، وحصل مقطع الفيديو على أكثر من مليون مشاهدة وآلاف التعليقات.

واعتبر بعضهم أن صوت زويا جميل، بينما رأى آخرون أنه مشهد مضحك للغاية.

وهذه ليست المرة الأولى ينشر فيها ناير مقطع فيديو مع الكلبة، وعلّق: "زويا وأنا نقوم بالغناء حين لا نتحدث عن السياسة".