حمار الوحش يفر من قبضة تمساحين بأعجوبة... فيديو

حاول تمساحان افتراس حمار الوحش حين كان يعبر النهر ولم ينجحا بذلك.

ووقعت الأحداث في محمية ماساي مارا الوطنية في جنوب غرب كينيا، حيث تمكن حمار الوحش الهرب من الزواحف القاتلة.

وتشبث أحد التمساحين بساق الحمار وحاول إغراقه وحتى أن الأخير كاد أن يذهب تحت الماء عدة مرات.

ويظهر الفيديو تمساحا متمسكا بساق الحمار عند إخراجه أحد رجليه الأمامية. وشاهد تمساح آخر محاولة الهروب وانضم للمعركة.

ورغم ذلك تمكن الحمار التحرر والنجاة ومن الملاحظ أنه لم يهرب بعيدا بعد ذلك بل توقف لشرب الماء.