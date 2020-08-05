طائر يسرق شعر ذيل الحصان لبناء عشه...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لحصان من نوع "الفرس القزم" أو المعروف بحصان "بوني"، وهو يقف هادئا في الوقت الذي كان فيه طير يحاول سرقة شعر ذيله.

ويظهر المقطع المصور الذي جرى تصويره في أستراليا، حصان "بوني" يقف هادئا في الوقت الذي قام فيه طير العقعق بشده من شعر ذيله للحصول على شعره.

ويقوم هذا النوع من الطيور باستخدام شعر هذه الخيول في بناء أعشاشه.