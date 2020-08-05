ابتلعتهما الأرض... انهيار أرضي تحت أقدام شخصين... فيديو

سقط شخصان في حفرة بالوعة بعدما انهار جزء من رصيف تحت أقدامهم في بلدة جنوبي الصين.

يظهر مقطع فيديو مسجل بواسطة كاميرات أمنية اللحظة الصادمة، التي ينهار فيها الرصيف وتبتلع فيها الأرض الشابين.

هذا وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ الشخصين، اللذين تم نقلهما إلى المستشفى، على الرغم من عدم وجود خطر على حياتهم، فيما أغلقت السلطات هذا الجزء من الطريق السريع لأسباب أمنية.