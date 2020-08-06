عملية إنقاذ لـ 3 صينيين من فيضان ضخم...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لعملية إنقاذ قام بها رجال إطفاء في الصين، لإنقاذ حياة 3 أشخاص كانوا عالقين في فيضان ضخم في منطقة بانان شرقي الصين.

المقطع المصور يظهر محاصرة الفيضان لسيارة المسافرين الثلاثة، والتي تسبب بها إعصار غوبيت.

ومنعت قوة الفيضان من وصول المنقذين إلى السيارة ليقوموا بتسلق جرف صخري، كان فيه منسوب المياه أقل لإنقاذ حياة المسافرين، حيث تمكنوا من إجلاء المسافرين من سيارتهم.