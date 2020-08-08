لحظات مؤثرة للقاء كلاب بأصحابهم بعد انفجار بيروت.. فيديو

ويظهر الفيديو إقبال الكلاب على أصدقائهم بشوق بعد انفصالهم في ظل الظروف العصيبة التي نتجت عن الانفجار الذي راح ضحيته عشرات القتلى وآلاف المشردين.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 154 قتيلا، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.