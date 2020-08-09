مصور يقف أمام إعصار والحكومة الكندية تحذر من هطول ثلج بحجم كرة الغولف..فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لإعصار في القرب من فيردس بكندا، والذي وصفته الحكومة بالخطير وحذرت منه.

المقطع المصور الذي جرى تداوله قام بتصويره، آرون جايجك، المعروف بمطاردته للعواصف لتصويرها، والذي تمكن من تصوير الإعصار لحظة لمسه للأرض.

ويظهر المقطع المصور جايجك وخلفه الإعصار المدمر، الذي حذرت الحكومة من إحتمالية هطول ثلوج بحجم كرة غولف.

وجاء في بيان الحكومة "إن هذا خطير ويهدد الحياة على الأرجح. احتموا فورا إن اقترب منكم الطقس المنذر بأذى. وإن سمحتم صوتا عالياً أو رأيتم قمع الإعصار، أو المخلفات تتحرك حركة دوامية على الأرض، أو تطير في الهواء، أو أي علامة أخرى على الخطر، احتموا بالسواتر فورا"، بحسب ما نقل موقع rawstory.