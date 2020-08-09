في معركة نادرة... قطيع من حيوانات السرقاط يهاجم كوبرا... فيديو

يظهر الفيديو للوهلة الأولى الحيوانات شديدة الرقة وغير المؤذية تحيط بكوبرا عملاقة، والتي بدورها تحاول إخافتها بالقفز، وبعد كر وفر بين المتنافسين ، غادرت الأفعى المكان دون أن تلحق الأذى بحيوانات السرقاط.

Meerkat gang vs cobra.

Amusing stand off.... pic.twitter.com/nTy6idt6Go — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 4, 2020

تعرف حيوانات السرقاط أنها محصنة ضد سم الأفعى، وهذا هو السبب الرئيسي لعدم خوفها من مهاجمة الكوبرا، وعلى الرغم من أنها تتغذى بشكل أساسي على الحشرات إلا أن السحالي والثعابين تكون أحيانًا من بين فرائسها.