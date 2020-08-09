كادت تفقد حياتها بسبب عاصفة ضربت منزلها... بالفيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه ردة فعل فتاة عندما تعرض منزلها لصاعقة رعدية، كادت أن تودي بحياتها.

ويظهر في الفيديو كيف تخرج سارة ريباردي، من منزلها، وما تلبث ان تضرب الصاعقة منزلها مسببة تطاير الشظايا في جميع الاتجاهات.

يذكر أن الحادث وقع أول أمس، السابع من أغسطس/آب في مدينة مورغان، الواقعة في ولاية لويزيانا جنوب شرق الولايات المتحدة.