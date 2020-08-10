سقوط مواطن تركي من شرفة منزله أثناء شجار لفظي... فيديو

تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة مؤسفة لسقوط رجل تركي من شرفة منزله أثناء شجار لفظي مع أشخاص في الشارع.

ويظهر في الفيديو الرجل واقفا في الشرفة في حالة غضب شديد، مهاجما أشخاصا في الشارع يبدو أنهم بادلوه الهجوم، ما جعله يصل إلى قمة غضبه.

وخلال المشاجرة قذف الأشخاص المتواجدون في الشارع الرجل بمقعد بلاستيكي، ما دفعه للرد عليهم وقذفهم هو الآخر بآنية طعام، لكن توازنه اختل أثناء قذفها فتجاوز سور الشرفة ليسقط بشكل مروع في الشارع.