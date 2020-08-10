على طريقة البلياردو... سيارة تصدم سائقة دراجة وتدخلها في بالوعة... فيديو

في حادث غريب، اصطدمت سيارة بدراجة نارية ثم ألقت بالسائقة في بالوعة للصرف الصحي في مدينة باراغوميناس البرازيلية، يوم الأربعاء.

تظهر تسجيلات الكاميرا مجريات الحادث، الذي وقع عند تقاطع طرق، حيث اصطدمت سيارة بدراجة. طارت المرأة، التي كانت على الدراجة النارية، في الهواء نتيجة قوة الاصطدام وسقطت في بالوعة مفتوحة.

وتمكن السائقون، الذين كانوا شهودا على الحادث، من إنقاذ المرأة وإخراجها من البالوعة.