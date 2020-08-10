مقطورة للشحن تنطلق بلا سائق بعد تحميل حفارة على متنها... فيديو

في حادث طريف، انطلقت مقطورة للشحن مباشرة بعد تحميل آلة حفر فوقها لتباغت العامل الذي كان يدير العملية.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة مغادرة المقطورة مكانها مباشرة بعد تحميل آلة الحفر وتحطم جذع الشجرة، الذي كان من المفترض أن يسند المقطورة.

وتم استئجار مقطورة وحفارة من قبل مالك عقار لتنظيف فناء منزله من الأوساخ في مدينة ساندي الأمريكية.

وقال صاحب البيت: "لقد انتهينا من العمل وكانت تلك محاولتنا لإعادة تحميل الحفارة على المقطورة".