نقل تمساح ضخم بواسطة جرافة... فيديو

ومن الواضح أن عملية نقل التمساح جاءت بعد نفوقه حيث يظهر جثة هامدة فوق الجرافة.

يذكر أنه لم يتم التحقق من الدولة التي تم التقاط المقطع بها، إلا أن نقله كان يتم عبر طريق محفوف بالأشجار والغابات وسط مجموعة من الأشخاص تجمعوا لمشاهدة عملية النقل.