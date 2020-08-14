ردة فعل حوتين بعد 9 سنوات من إعادتهما إلى الماء... فيديو

أعيد اثنان من الحيتان البيضاء "البيلوغا"، لأول مرة إلى البحر بعد قضاء 9 سنوات في الأسر داخل حوض مائي في الصين.

ونشرت "سكاي نيوز" فيديو للحيتان بعد إعادتهما إلى حوض مائي صغير للرعاية بهما قبل إعادتهما إلى البحر.

Two beluga whales, named Little Grey and Little White, that were held in captivity in China have been relocated to a sea sanctuary in Iceland.



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الحوتان ليتل غراي وليتل وايت، كانا أسيران في حوض مائي صغير في الصين لما 9 سنوات وتم نقلهما على ظهر شاحنة، بدا سعيدان وقاما ببعض الحركات البهلوانية في الماء.

وتبلغ مساحة المحمية المؤقتة نحو 32 كم مربعا، قبالة سواحل آيسلندا، وتعتبر أول محمية لحيتان "البيلوغا" في العالم.