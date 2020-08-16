دب ينضم إلى وليمة عائلة أمريكية... فيديو

انضم دب أسود لوليمة عائلة تقضي إجازتها في ديب كريك بولاية ماريلاند الأمريكية.

وقالت كيتلين نيسبت عبر موقع "تيك توك"، إن أصدقاؤهم في المنطقة أخبروهم أن الدب موجود دائما هناك ولا يزعجهم أبدا.

وانضم الدب إلى أربعة شباب وامرأة على أحد الطاولات في الغابة بحثا عن الطعام.

ويظهر الفيديو، كيف يعطي أحد الشباب شطيرة للدب بينما يصنع آخر شطيرة ثانية.